Казань, 18 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. У жителей Татарии с 9 февраля появилась возможность открыть дистанционно электронный больничный лист. За это время по номеру телефона «122» листки нетрудоспособности оформили 2713 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

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Всего на телефон «122» на открытие больничных листов поступило 4409 заявок. После звонка медики принимают решение о телефонной или личной консультации пациента, уточнил представитель регионального минздрава.

«Телефонный звонок не означает автоматического открытия больничного. После разговора с заболевшим сотрудник медицинской организации принимает решение, необходима ли дистанционная консультация или требуется выезд на дом. Без посещения поликлиники открыто 2713 больничных листов. В остальных случаях врачи либо приходят на дом, либо приглашают пациентов на прием», — пояснил Жаворонков, напомнив о приостановке оказания плановой медицинской помощи и диспансеризации в поликлиниках.

ИА REGNUM ранее сообщало, что все поликлиники Татарии по решению оперативного штаба работают в выходные дни. Это сделано для снижения нагрузки на медицинские учреждения и позволяет принять как можно больше пациентов.

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