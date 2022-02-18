Липецк, 18 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 144 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

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18 февраля выявлено 1480 новых случаев заражения коронавирусом — на 277 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 116 тыс. 832 случая заражения.

За весь период наблюдения 97 тыс. 347 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 2166 — за последние сутки.

За весь период скончался 3191 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.