Мурманск, 18 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 817 носителей коронавируса, 73 человека были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии от инфекции умерли 3054 жителя Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области отменили систему QR-кодов.