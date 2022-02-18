Казань, 18 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Татарии коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции составляет 80,31%. При этом крайне медленно идет повторная вакцинация, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Perepis2020.ru Коллективный иммунитет

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По состоянию на 18 февраля в республике привиты первым компонентом вакцины 2 млн 446 тыс. 602 жителя, вторым — 1 млн 907 тыс. 542 человека. Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет составляет 73%. Первичную иммунизацию против коронавируса прошли 1750 несовершеннолетних.

«На 1 августа в Татарстане были привиты 620 тыс. 445 человек, и именно они должны сейчас пройти ревакцинацию. На 18 февраля повторную вакцинацию прошли 229 тыс. 500 человек. Этого недостаточно», — констатировал Жаворонков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышал 80% в Санкт-Петербурге, Севастополе, Карелии, Мурманской области и Туве. По данным оперативного штаба, в России уровень коллективного иммунитета достиг 61,9%.

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