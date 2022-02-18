Тюмень, 18 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 1957 ковидных пациентов, 219 госпитализировано с COVID-19. Об этом 18 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За сутки на 18 февраля коронавирус выявили у 2379 тюменцев. Это на два человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 февраля коронавирус выявили у 145 580 человек, выздоровели 93 142 пациента, скончались 3840 (на восемь человек больше, чем днём ранее).