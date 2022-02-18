Красноярск, 18 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 28 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, по данным оперативного штаба, с начала пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 9762 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 7823 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась 393 пациентам, выздоровели 4629 человек.