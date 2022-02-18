Ульяновск, 18 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически не изменилось количество вновь заразившихся коронавирусом и госпитализированных в ковидные стационары. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 18 февраля, в регионе направлены на лечение в больницы ещё 108 ковидных больных (16 февраля — 107 человек). Отметим, что за месяц наибольшее количество суточных госпитализаций в ковидные стационары зарегистрировано 14 февраля, когда попали в больницы 143 пациента.

Также за последние сутки (17 февраля) официально выявлено 1395 носителей коронавируса (16 февраля — 1383).

Напомним, что основными госпитальными базами, где лечат пациентов с ковидом, являются областные психиатрическая и детская инфекционная больница, клинические больницы святого апостола Андрея Первозванного и № 172 ФМБА России, ЦГКБ и ЦК МСЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 февраля в Ульяновской области учреждениям дополнительного образования, спортивным и культурно-досуговым организациям разрешается проводить очные занятия с детьми, но при условии, что они будут индивидуальными или в группах до четырёх человек.