Российская армия проведёт крупные учения под руководством Путина
Москва, 18 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные проведут плановые учения, в рамках которых проведут пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Kremlin.ru
Владимир Путин на военных учениях
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина пройдёт плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что мероприятия были спланированы ранее для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач.
Помимо этого, планируется проверка вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.