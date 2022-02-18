Красноярск, 18 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По состоянию на 18 февраля в Красноярском крае выявлено уже 287 298 носителей коронавируса, в том числе 7823 — за прошедшие сутки. Госпитализация потребовалась 393 ковид-пациентам (17 февраля — 536). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выздоровели 4629 человек. За всё время COVID-19 победили 200 387 жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Красноярском крае было выявлено 7617 носителей коронавируса, выздоровели 4526 человек.