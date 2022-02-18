Казань, 18 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Татарии уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 32%, однако эпидпорог все же превышен на 58%. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Она отметила, что чаще всего болеют взрослые. За последнюю неделю выявили всего два случая заболевания гриппом.

В образовательных учреждениях продолжается утренний фильтр. Снижается количество детей с симптомами ОРВИ и гриппа. На разобщении по состоянию на 18 февраля находятся 12 классов на 216 детей, полностью закрытых на карантин школ нет, добавила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии находится на рассмотрении вопрос об отмене ряда ограничений, введенных из-за эпидемиологической ситуации.

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