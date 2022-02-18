Ульяновск, 18 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области частично снимут ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Это коснётся несовершеннолетних жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

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Изменения внесены в указ главы региона о введении режима повышенной готовности. В новой редакции указ вступит в силу с 21 февраля.

Власти отмечают, что организациям дополнительного образования разрешается проводить очные занятия с детьми, но индивидуально с каждым ребёнком, либо в группах не более четырёх человек. Аналогичное послабление касается спортивных и культурно-досуговых организаций.

В то же время сохраняется возможность получения образовательных услуг с использованием дистанционных технологий.

Напомним, что ранее в школах и колледжах Ульяновской области продлили дистанционный формат обучения до 20 февраля, а 21 февраля начинаются плановые каникулы в средних образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в регионе официально выявлено 1383 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на 12 случаев больше, чем было подтверждено 16 февраля.