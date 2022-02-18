Казань, 18 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Татарии находится на рассмотрении вопрос об отмене ряда ограничений, введенных из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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С ее слов, некоторые ограничения теряют свою актуальность и могут быть отменены из-за особенности течения заболевания, вызванного штаммом «Омикрон».

»Мы переходим на профилактические мероприятия, которые характерны для сезона острых вирусных респираторных инфекций. Вопрос снятия ограничений в какой-либо области будет прорабатываться, пока что окончательного решения нет», — пояснила Авдонина.

Заместитель главного санитарного врача по РТ отметила, что на определение штамма коронавируса анализы заболевших отправляют выборочно. В 84% случаев выявляют штамм «Омикрон», на Дельту» приходится только 16%.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за последние сутки выявили 3,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 419 носителей инфекции.

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С 19 февраля возможно отменят систему QR-кодов в Удмуртии, 21 февраля данные ограничения снимаются в Кировской области.

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