Оренбург, 18 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки в ковидные госпитали поступили 235 пациентов. Второй день подряд показатель почти не меняется. Об этом 18 февраля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находятся 1160 человек с коронавирусной инфекцией. Состояние 345 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов, еще 611 человек получают кислородную поддержку.

В связи с выздоровлением за сутки из клиник выписали 2624 пациента. Жертвами заболевания стали пятеро оренбуржцев.