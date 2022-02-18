Киев, 18 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Киев не планирует проведение силовых операций в отношении Донбасса или Крыма, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

«У нас нет намерений силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям», — сказал Резников во время выступления с докладом в Верховной раде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что средства массовой информации стран Запада, которые объявляют сроки якобы возможного «вторжения» России на Украину, преследуют этим собственные цели.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

Читайте также: Глава Минобороны Украины прокомментировал «сроки вторжения» России