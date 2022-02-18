Пермь, 18 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки (17 февраля) поступили 463 пациента. Это на 92 факта госпитализаций больше, чем днем ранее. Информация опубликована на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах лечение получают 4092 пермяка с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 18,7%. В тяжелом состоянии находятся 346 пациентов. Из них 107 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8106 человек, в том числе 28 — за последние сутки.

С начала пандемиив регионе от болезни оправились 186 693 человека. Минувшим днем (17 февраля) в связи с выздоровлением из больниц выписаны 6778 пациентов.

За сутки в регионе проведено 18 085 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 5258 заражений. Общее число выявленных носителей коронавируса с начала пандемии достигло 272 480.