В Томской области госпитализировали ещё 222 пациента с COVID-19
Томск, 18 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 1045 новых случаев заражения коронавирусом, 222 госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.
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Коронавирус
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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 84 574.
Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 66 295 человек, в том числе 159 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 730 пациентов.