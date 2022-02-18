Омск, 18 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Очный формат обучения в общеобразовательных организациях и в учреждениях дополнительного образования детей в Омской области возобновляется с 21 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

Николай Хижняк ИА REGNUM Школьники

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В школах провели санитарную обработку. Мониторинг заболеваемости будет продолжен.

Карантинные мероприятия как в отдельном классе, так и в целом по школе будут вводиться при превышении 20-процентного порога по заболеваемости.

В министерстве напомнили, что девятиклассники и одиннадцатиклассники в течение предыдущих двух недель продолжали очное обучение.

Добавим, в Омской области работает более 700 школ, в которых обучаются свыше 230 тысяч детей.

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