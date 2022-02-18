На Вологодчине за сутки скончались восемь ковид-пациентов
Вологда, 18 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 2489 человек, 156 были госпитализированы, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
По данным штаба, жертвами инфекции стали 3300 человек, восемь из них скончались накануне, 17 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 180 071 человека.