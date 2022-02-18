Вологда, 18 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 2489 человек, 156 были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, жертвами инфекции стали 3300 человек, восемь из них скончались накануне, 17 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 180 071 человека.