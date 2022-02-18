Калуга, 18 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 107 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 727 человек. Днём ранее, 17 февраля, в регионе было зарегистрировано 786 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 89 341 человека, 69 221 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 338 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.