Элиста, 18 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидемической ситуации в Калмыкии возобновят оказание плановой медицинской помощи и учебный процесс в школах. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19, а также улучшением ситуации по гриппу и ОРВИ, написал глава Калмыкии в Instagram. В частности, возобновляется плановая амбулаторная помощь взрослым и детям, поэтапно открываются отделения стационарной помощи в республиканской больнице и детском медицинском центре имени Манджиевой, ученики всех классов вернутся к обучению в привычном формате.

ИА REGNUM сообщало, что с 14 февраля к очному формату обучения в школах вернулись младшеклассники — учащиеся с 1-го по 4-й классы. Дошкольные учреждения возобновили работу с 7 февраля.