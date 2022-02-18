Москва, 18 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В центре столицы возобновились сносы исторических зданий, сообщил ИА REGNUM лидер народного движения SOS-Кукуй и активист «Архнадзора» Алексей Егоркин.

Цитата из кф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ) Под снос

«Сносы в историческом месте Москвы — в Немецкой слободе — активизировались в марте 2021 года. Жертвами стали Училище им. принца Ольденбургского и домовая церковь им. Св. Александра Невского, чей 800-летний юбилей отмечался в тот год. Затем в Басманном районе Москвы, в пешей доступности до Кремля, снесли еще 11 домов разных исторических эпох. Передышка в аппетитах застройщиков продлилась меньше года. Все это время жители района и другие защитники Москвы надеялись, что строительный бизнес ограничится уже снесенными зданиями, и разрушение исторической городской среды на этом остановится», — сказал он.

Егоркин отметил, что оптимизм вселяло указание президента России Владимира Путина о необходимости сохранения и обеспечения физического и визуального доступа к уникальному памятнику Немецкой слободы — палатам XVII века, известному как дом Анны Монс. Объект оказался на передовой стройки. Следовало предположить, что внимание первого лица государства к историческому наследию Басманного района должно побудить градостроителей и их партнёров пересмотреть свое отношение к разрушению уникальных раритетов ради новодела. Однако через некоторое время строители возобновили приостановленные сносы.

«18 февраля 2022 года был снесён корпус сухарных и вещевых цейхгаузов XIX века, относившийся к Фанагорийским казармам. И тут же на улице Бауманская спешно огородили для последующей ликвидации уникальное строение старой Москвы, связанное с именем А. С. Пушкина — южный флигель усадьбы Головкиной (ул. Бауманская, 57 стр. 2). Именно это место с XIX века и вплоть до 1927 года считалось местом рождения величайшего русского поэта. Об этой истории хорошо изложено в труде историка Романюка С. К. «По землям московских сел и слобод». Абсурд ситуации с планируемым уничтожением уникального здания заключается в том, что парный северный флигель-близнец (ул. Бауманская, 53 стр. 4) является признанным памятником объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства. Оба эти флигеля вместе создают ансамбль исторической застройки ул. Бауманской (бывшей Немецкой) и никакими благими мотивами варварское разрушение этих зданий обосновать нельзя!» — убеждён общественный активист.

Эксперт обратил внимание, что МГТУ им. Баумана, территория которого прирастает на 170 тыс. кв. метров, «нигде не фигурирует в качестве заказчика проекта».

«Аудит проекта по грандиозному расширению Бауманского университета, в том числе за счёт сноса исторических зданий, осуществляло американское консалтинговое агентство McKinsey. «Чикагские мальчики» якобы «обосновали» необходимость приращения стратегического вуза России площадями старинной Немецкой Слободы. Вы не находите ли здесь какой-то странности? Похоже, замыслы тут существенно глубже, чем традиционная коммерческая выгода», — полагает Егоркин.