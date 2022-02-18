Великий Новгород, 18 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области в местные стационары госпитализированы 116 человек, что на 12 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 18 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В области за 17 февраля выявили 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это ровно на 200 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. В регионе уже четвертый день подряд сокращается количество новых заболеваний ковидом.

От COVID-19, как основной причины, за сутки скончались два человека, что на одного умершего больше, чем за 16 февраля. Несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, в статистике смертности не отмечено резких вспышек.

По выздоровлению от ковида за сутки выписаны 249 человек. Это на 31 бывшего ковид-пациента больше, чем сутками ранее. В регионе наметился рост количества переболевших.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 86 624 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 885 человек, а выздоровели 71 398 человек.