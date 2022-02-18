Челябинск, 18 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4396 человек. Об этом 18 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 194 973 пациента. А выявили коронавирус у 250 441 гражданина.

Больных COVID-19 насчитывается 47 389 человек. Скончались от этой болезни ещё 19 граждан.