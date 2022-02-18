Кызыл, 18 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 211 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус в республике победили 36 270 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 43 101. За сутки коронавирус выявлен у 228 человек. По данным регионального минздрава, в числе новых носителей 19 работников в системе образования и 14 медработников.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 633 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 605. К аппарату ИВЛ подключен 15 больной. В тяжёлом состоянии 114 человек», — добавили в ведомстве.