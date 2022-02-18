Сеул, , 11:48 — REGNUM Военные Южной Кореи планируют на следующей неделе испытать разрабатываемую ракету класса «земля-воздух» большой дальности (L-SAM). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Агентство оборонных разработок (ADD) должно провести испытание на полигоне в уезде Тхэан провинция Чхунчхон-Намдо (~150 км к юго-западу от Сеула) 23 февраля.

Известно, что южнокорейские военные стремятся развернуть перехватчик к 2026 году в рамках многоуровневой программы ПРО страны. L-SAM предназначен для уничтожения приближающихся ракет на высоте около 50−60 километров.

В случае развертывания перехватчик L-SAM станет ключевой частью противоракетной программы Южной Кореи, которая включает в себя ракету Patriot Advanced Capability-3 и ракету класса «земля-воздух» средней дальности.