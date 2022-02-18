Джакарта, 18 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Председатель конференции по изменению климата (COP26) Алок Шарма надеется, что Индонезия станет страной-первопроходцем в области нулевых выбросов углерода, сообщает CNN Indonesia.

Unfccc.int Конференция по климату COP26

«18 из 20 стран G20 взяли на себя обязательство достичь нулевых выбросов углеродов, поэтому у Индонезии есть прекрасная возможность поддержать эту повестку дня», — заявил Алок Шарма.

О приверженности Индонезии цели достижения нулевых выбросов в атмосферу заявил президент страны Джоко Видодо во время выступления на мероприятии COP26.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морской флот Индонезии изучает похожий на ракету объект, найденный рыбаком из провинции Южный Сулавеси.