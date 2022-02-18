Благовещенск, 18 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Организации с постоянным проживанием пенсионеров и инвалидов в Приамурье перевели в закрытый режим работы. Такое решение было принято в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Изменения коснулись Усть-Ивановского психоневрологического интерната, Архаринского дома-интерната и пансионата «Приозерье». Теперь сотрудники этих социальных организаций будут работать в две смены, каждая продолжительностью две недели.

«Это учреждения, в которых на сегодняшний день зафиксированы случаи заболевания», — пояснила министр социальной защиты населения области Наталья Киселёва.

Функционирование этих объектов в обычном режиме будет возобновлено после того, как стабилизируется санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области с 21 февраля не нужно будет предъявлять при входе в организации и торговые центры медицинские сертификаты, подтверждающие наличие иммунитета к COVID-19. Решение было принято на заседании оперативного штаба региона.