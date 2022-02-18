Мадрид, 18 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Генеральный секретарь мадридского отделения Социалистической партии Испании (PSOE) Хуан Лобато категорически отрицает факт утечки документов из правительства лидеру «Народной партии» Пабло Касадо о предполагаемых нарушениях в контракте на 1,5 миллиона евро, связанном с братом главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Соответствующее заявление лидер социалистов сделал на пресс-конференции в штаб-квартире партии в Мадриде после того, как Аюсо не исключила утечки соответствующей информации из дворца Монклоа.

Ранее Исабель Диас Аюсо обвинила лидера «Народной партии» Пабло Касадо в дискредитации.