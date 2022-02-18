Барнаул, 18 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Тем не менее, судя по данным оперативного штаба региона на 18 февраля 2022 года, отмечается рекордное число выздоровевших: 136 234 человек (+7837 за сутки). Такого не было за всю историю пандемии в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем, держится очень высокая заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлен уже 22 278 зараженных коронавирусом (+1035 за сутки). Число тестирований на коронавирус снизилось до 20 680 (на 3171 меньше, чем сутками ранее).

Выявлены 4246 новых носителей (на 68 человек меньше, чем сутками ранее). По состоянию на 18 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2744 человека (+39 за сутки). Кроме этого, 206 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+8 за сутки).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 28 489 (+131 за сутки) и 158 892 (+3878 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных осталось прежним 460 (0 за сутки). Из них 168 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9197 человек, причём 22 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 200 075 человек.

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