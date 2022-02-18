Москва, 18 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. 16 февраля 2022 года в клубе «Эллинг» на Красном Октябре состоялось заседание Первого женского еврейского конгресса на тему «Женское здоровье» совместно с Департаментом здравоохранения г. Москвы и творческим кластером «Красный Октябрь». В формате «Гостиной женского здоровья"в рамках информационно-просветительского проекта экспертыобсудили вопросы женского здоровья, среди которых: эндокринная система, факторы ее влияния на качество жизни женщины, проблемы репродуктивного здоровья, гормонального цикла и угрожающих заболеваний, в т.ч. онкологических, профилактике и лечению. В беседе приняли участие ведущие специалисты области здравоохранения: Эстер Вавилонская — руководитель отдела здоровья первого женского еврейского конгресса, акушер-гинеколог, клинический психолог, семейный психотерапевт, к.м.н., Татьяна Потяева — Уполномоченный по правам человека в г. Москве, Президент общественной организации содействия развитию женского движения «Форум Женщин Москвы», Светлана Браун — начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ, Татьяна Буцкая — Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы, Антон Оленев — Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии ДЗМ, Заведующий филиалом — «Перинатальный центр» ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», к.м.н., Ольга Духарева — заместитель главного врача ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», заслуженный врач Москвы, врач-эндокринолог, к.м.н., Ольга Папышева — Главный врач ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина, к.м.н., Светлана Валерьевна Ковалева — специалист клиники Калинченко, Роман Филатов — 1-й заместитель исполнительного директора по медицине ГУТА КЛИНИК, врач невролог высшей категории, к.м.н., Мария Магронт-Ахвледиани —доцент, зам. зав. кафедрой журналистики и ТВ факультета Высшая школа телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ф.н., амбассадор «Красного Октября». Ведущая заседания —автор программ и ведущая телеканала «Доктор» Юлия Муштакова.

Первый женский еврейский конгресс Заседание Первого женского еврейского конгресса на тему «Женское здоровье»

Мероприятие приурочили Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, в ходе обсуждения также подняли вопросы гормонального статуса женщин на разных этапах жизни, влияния абортов на здоровье женщины, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья женщин, формирование демографических установок, повышения медицинской грамотности путем осведомления о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Обсудили правовые аспекты женского здоровья, обозначили федеральные проекты, направленные на укрепление здоровья женщин, качество их жизни и долголетие. Эксперты обратили внимание гостей офлайн и зрителей прямой трансляции на важность сохранения и укрепления здоровья, поделились практическими полезными советами, употребления воды и продуктов, необходимых для поддержания нормального функционирования эндокринной системы организма, рассказали о «лонг ковиде», о пяти проявлениях постковидного синдрома и ответили на вопросы.

Первый женский еврейский конгресс Заседание Первого женского еврейского конгресса на тему «Женское здоровье»

С самого начала Эстер Вавилонская задала душевный вектор разговору, обратив внимание собравшихся на важность гармоничного развития тела, души и мыслей, которые наполняют сосуд человека под названием «организм», и в нем происходит взаимодействие всех составляющих компонентов.

Первый женский еврейский конгресс Заседание Первого женского еврейского конгресса на тему «Женское здоровье»

Организаторы и участники выражают надежду, что это мероприятие позволит донести до широкой общественности современные подходы к профилактике и лечению хронических неинфекционных заболеваний, а также ответственному, бережному и внимательному отношению к своему здоровью и взаимному уважению пациентов и врачей.

Прямая трансляция и запись доступна по ссылке в ОК.