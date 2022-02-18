Чита, 18 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Властям Забайкальского края известны случаи, когда граждане используют больничный для решения личных проблем, а не для лечения COVID-19. Подробности 18 февраля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-губернатора Инну Щеглову.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это нужно категорически исключить. Вы можете чувствовать себя хорошо и переносить коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Но при этом люди, которые находятся рядом с вами, могут заболеть и перенести это заболевание гораздо тяжелее и оказаться на ИВЛ, в стационаре», — пояснила чиновница.

В свою очередь заместитель начальника полиции УМВД России по Забайкальскому краю Юрий Туманов напомнил, что есть уголовная ответственность по статье 236 за нарушение санитарно-эпидемиологических правил гражданами, инфицированными COVID-19.

«Если человек, заболевший COVID-19, умышленно нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом, то в случае наступления общественно опасных последствий, он будет нести ответственность», — отметил правоохранитель.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на18 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 127 436 (+1973 за минувшие сутки).

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