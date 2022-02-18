Париж, 18 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Восемь линий метро в Париже будут полностью закрыты, а остальные будут работать только в часы пик 18 февраля 2022 года из-за забастовки, сообщает Le Parisien.

(сс) usadifranci Метро

Общественное движение государственной структуры, управляющей общественным транспортом в Париже и пригороде (RATP), выступает за повышение заработной платы.

RATP приносит извинения и советует жителям отложить поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции объявила «оранжевый» уровень опасности в пяти французских департаментах из-за шторма «Юнис».