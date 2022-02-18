В Чувашии нарастят число тестирований на коронавирус
Чебоксары, 18 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Чувашии сократилось количество тестирований на коронавирус, хотя республика превышает установленный показатель по исследованиям. Власти планируют нарастить охват тестированием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 18 февраля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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Начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, докладывая об эпидобстановке, сообщила о спаде количества лабораторных исследований на SARS-CoV-2. По её словам, если 10 февраля показатель составлял 854 [тестирование в расчёте на 100 тыс. человек], то к 17 февраля снизился до 491,3.
Глава республики Олег Николаев согласился, что «ни в коем случае нельзя снижать охват тестированием»:
Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов пояснил, что тестированием, как и ранее, охвачены пациенты с признаками заболевания и контактные лица.