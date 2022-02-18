Чебоксары, 18 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Чувашии сократилось количество тестирований на коронавирус, хотя республика превышает установленный показатель по исследованиям. Власти планируют нарастить охват тестированием. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был обсуждён 18 февраля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Начальник управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, докладывая об эпидобстановке, сообщила о спаде количества лабораторных исследований на SARS-CoV-2. По её словам, если 10 февраля показатель составлял 854 [тестирование в расчёте на 100 тыс. человек], то к 17 февраля снизился до 491,3.

«Несмотря на то, что выполняем норматив тестирования [300 на 100 тыс. человек], снижение тестирований может сказаться на уровне заболеваемости. Темпы тестирований надо увеличить», — сказала главный санитарный врач Чувашии.

Глава республики Олег Николаев согласился, что «ни в коем случае нельзя снижать охват тестированием»:

«Надо расширить круг тестируемых и соответствующим образом обеспечивать мониторинг ситуации так, чтобы мы охват тестированием должным образом обеспечивали, а самое главное — через это видели реальную эпидситуацию».

Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов пояснил, что тестированием, как и ранее, охвачены пациенты с признаками заболевания и контактные лица.

«Уровень тестирования падает, потому что уменьшается количество обращающихся лиц, количество болеющих и находящихся на амбулаторном этапе. Все лица, имеющие клиническую картину, контактировавшие с заболевшими — все тестируются. Хорошо, расширим, охватим», — сказал глава минздрава.