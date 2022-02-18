Варшава, 18 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. На странице Пограничной службы Польши в Twitter опубликована информация, что в республике задержан гражданин Белоруссии, который якобы нелегально пытался ввезти на автомобиле в Польшу трех граждан Сирии.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«В гмине Милейчицы у границы с Белоруссией полицейские остановили для проверки «Опель» с польскими номерами. За рулем был 36-летний гражданин Белоруссии. В салоне сидели трое нелегалов из Сирии», — говорится в сообщении.

Водителя задержали и доставили в полицию, его машину отправили на штрафстоянку, нелегалов передали пограничникам.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по подозрению в помощи в незаконном пересечении границы. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.