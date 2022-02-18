Сеул, 18 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. С 20 по 25 февраля командующий военно-морскими силами Южной Кореи адмирал Ким Чжон Су посетит Индонезию и Оман. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с 20 по 22 февраля представитель Южной Кореи посетит Джакарту, где обсудит с индонезийским коллегой Юдо Маргоно вопросы двустороннего сотрудничества.

В ходе визита в Оман Ким Чжон Су планирует встретиться с бойцами южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством «Чхонхэ», которое ранее приостановило боевое дежурство из-за вспышки коронавируса.

Командующий южнокорейскими ВМС также выразит благодарность правительству Омана за помощь в лечении военнослужащих.