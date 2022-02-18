Москва, 18 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Москве двое иностранных граждан напали на сотрудников полиции в метрополитене, сообщили 18 февраля в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платформа метро

Происшествие случилось на платформе станции метро «Тульская» вечером 17 февраля. Сотрудники полиции попросили двух пассажиров подземки пройти с ними для установления личности, те отказались. Один из пассажиров начал замахиваться на сотрудников правопорядка, толкать их, а второй пнул полицейского ногой, ударил второго по голове и убежал.

Один из нападавших задержан, им, по информации СМИ, оказался 21-летний гражданин Таджикистана. Его товарищ находится в розыске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.