Мигранты избили двух полицейских на станции метро Москвы
Москва, 18 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Москве двое иностранных граждан напали на сотрудников полиции в метрополитене, сообщили 18 февраля в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Происшествие случилось на платформе станции метро «Тульская» вечером 17 февраля. Сотрудники полиции попросили двух пассажиров подземки пройти с ними для установления личности, те отказались. Один из пассажиров начал замахиваться на сотрудников правопорядка, толкать их, а второй пнул полицейского ногой, ударил второго по голове и убежал.
Один из нападавших задержан, им, по информации СМИ, оказался 21-летний гражданин Таджикистана. Его товарищ находится в розыске.
Возбуждено уголовное дело по ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.