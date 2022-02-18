Чебоксары, 18 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Чувашии большинство вновь заболевших COVID-19 считают, что заразились от больного родственника, а 4% связывают это с посещением больницы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 18 февраля на заседании оперативного штаба начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Главный санитарный врач республики оценила эпидемиологическую ситуацию «как всё ещё напряжённую, хотя темпы прироста снизились». Среди категорий граждан на текущей неделе по сравнению с предыдущей в 1,6 раза увеличилось количество заболевших ковидом пенсионеров, на 26,7% — рабочих.

«47% связывают своё заболевание в результате контакта с больным в семье и с близким окружением. В медицинской организации, считают [опрошенные], заразились 4% заболевших, в прочих организациях — 23%. 25% больных не могут сказать, где они заразились», — сказала Надежда Луговская.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 69 453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 51 604 жителя, скончались 4327 ковид-больных.