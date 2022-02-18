Томск, 18 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В 2021 году предприятия Томской области отправили на экспорт продукции на 425 млн долларов. Объём несырьевого экспорта достиг 370 млн долларов, что на треть выше плановых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По сравнению с предыдущим годом, общий объём поставок за границу увеличился на 115 млн долларов. Наибольший рост показали лесоперерабатывающие предприятия, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и так далее. Поставки в основном шли в Узбекистан, Казахстан, Китай и Киргизию.

При этом почти две трети всего экспорта обеспечили малые и средние предприятия, а число компаний-экспортёров региона выросло на 11%. По словам замгубернатора Юрия Гурдина, в среднем по России представители МСП занимают лишь 12% в общем объёме экспорта.

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