Томск, , 08:22 — REGNUM В экономику Томской области за последние десять лет инвестировано более 1 трлн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, на сегодня в инвестпортфель области входят свыше 110 проектов на 0,5 трлн рублей.

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В минувшем году, по данным статистики, в экономику региона привлечено около 100 млрд рублей, что на 9,5% больше плана. По словам замгубернатора Юрия Гурдина, 11 млрд из них были инвестированы в агропромышленный комплекс.

Рост зафиксирован в обрабатывающей отрасли, а также торговле, транспортировке и хранении, здравоохранении, образовании и так далее.

«По итогам года произошло ожидаемое снижение объема инвестиций в добычу полезных ископаемых (на 43%) из-за ухудшения сырьевой базы и ограничения объема добычи нефти, связанных с решением ОПЕК, а также в энергетическом и газовом секторах (на 33%)», — отметил чиновнмк.