Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа мигрантов избила подростка и осталась без наказания. Об этом пишут СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным Е1.ru, нападение произошло в 2021 году. Пострадавшим оказался воспитанник педагога Надежды Глазовой, которую вместе с дочерью избили молодые люди 11 февраля.

«Его избили, их тоже было несколько человек, одним ударом — он упал и потерял сознание, и его пинали ногами. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела», — цитирует её издание.

Женщина также предположила, что нападавшими были те же, которые напали на неё. По крайней мере мать подростка их узнала.

Как сообщало ИА REGNUM, после федерального скандала правоохранительные органы в Екатеринбурге активизировали расследование уголовного дела о нападении мигрантов на женщин. А свердловский губернатор Евгений Куйвашев признал, что эта банда уже давно кошмарит жителей Сортировки, и после его призыва рассказать о противоправных деяниях мигрантов в отношении местного населения только за сутки ему поступило более 20 обращений.