Иркутск, 18 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 18 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7873 человек, причём 16 (+1) из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 220 729 (+3015 за сутки). Это на 63 случаая больше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 3983 (-12 за сутки). В то же время излечились 164 207 пациентов (+1434 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 625 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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