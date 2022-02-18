Киев, , 08:34 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены вести каких-либо наступательных операций в Донбассе. Об этом 18 февраля говорится в заявлении главкому ВСУ Валерия Залужного, которое приводит генштаб украинских войск на своей странице в соцсети Facebook.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер», — говорится в сообщении.

Также главком ВСУ отметил, что любой причинённый людям или объектам инфраструктуры ущерб на территории Донбасса, которую не контролирует Киев, «является провокацией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины необходимо вводить с учетом последствий таких мер.