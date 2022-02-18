Благовещенск, 18 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Амурской области с 21 февраля не нужно будет предъявлять при входе в организации и торговые центры медицинские сертификаты, подтверждающие наличие иммунитета к COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона, сообщил телеграм-канал «Амурская область, взгляд изнутри».

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Причиной отмены пропускного режима в регионе назвали достижение высокого уровня вакцинации от коронавируса и снижение тяжёлых случаев заболеваемости этой инфекцией. Теперь потребности мотивировать амурчан делать прививки нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье с 18 октября 2021 года без медсертификата не пускали в столовые, кафе и рестораны, с 1 ноября — в музеи, спортивные учреждения, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки, с 15 ноября в парикмахерские, солярии, салоны красоты, с декабря — в банки и вузы.