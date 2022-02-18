Киев, 18 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс прибыла с официальным визитом на Украину, 17 февраля написала на своей странице в Twitter посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

Tom Witham Лиз Трасс

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Ее доставили в страну на самолете королевских военно-воздушных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что приезда Лиз Трасс в Киев ожидают 18 февраля. 15 февраля министр иностранных дел Великобритании, а также госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины.