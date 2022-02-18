Ульяновск, 18 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за последние сутки (17 февраля), в регионе официально выявлено 1383 носителя новой коронавирусной инфекции. Это на 12 случаев больше, чем было подтверждено 16 февраля.

Количество тестирований за последние сутки выросло на 6364 и достигло с начала пандемии 1 839 043.

Напомним, что по последним данным (на 15 февраля) регион занимал 18-е место среди регионов по заболеваемости COVID-19, но власти отмечали «с осторожностью о некоторой стабилизации» ситуации и наметившейся тенденции к снижению числа заболевших».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего официально выявлен 150 781 случай коронавирусом, выздоровели 135 249 человек, умерли 4184 ковид-пациентов.