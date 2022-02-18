Чита, 18 февраля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 127 436 (+1973 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 108 638 пациентов (+1905 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2440 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 148 (-10 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5).

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