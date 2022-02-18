Казань, 18 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. В Казани произошла бурная борьба за контракт на разработку проекта планировки территории намывного участка в Куйбышевском водохранилище, где предстоит построить крупный религиозный объект — Соборную мечеть. В результате стартовая цена в 12,8 млн рублей снизилась до 910,8 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Matthias Rhomberg Мечеть

Данные победителя пока в карточке тендера не раскрываются. Известно, что изначально на контракт претендовали 15 заявителей, но позднее заявка одного из них была отозвана.

Также на 11 марта 2022 года назначены общественные слушания, в том числе с использованием средств дистанционного взаимодействия. На них рассмотрят материалы оценки воздействия данного проекта на окружающую среду. Предложения и замечания на проект принимаются с 19 февраля по 21 марта 2022 года.

Напомним, для строительства мечети, закладку первого камня которой хотят приурочить к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, решено создать искусственный участок в левобережной части Куйбышевского водохранилища — в районе расположения центра семьи «Казан». Символичный жест с закладкой камня запланирован на 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в текущем году планируется начать создание ещё двух намывных участков, один из которых предназначен под многофункциональный комплекс с концертным залом.

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