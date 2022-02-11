11 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:20 — REGNUM В Казани на 24 февраля 2022 года намечены общественные слушания, на которые вынесены планы подконтрольной властям региона компании увеличить площадь под организацию зоны отдыха и спорта на Куйбышевском водохранилище. Всё бы ничего, но для этого планируется на водном объекте (федеральной собственности) намыть искусственный земельный участок. И это не единственный надел, который может появиться на водохранилище на реке Волге. Под что планируют «намывать» участки? Есть данные, что среди будущих объектов на этой земле — гольф-клуб. Заказчиком проектной документации на создание искусственного надела на воде выступает фирма, возглавляемая Рамилем Рифкатовичем Миннихановым, чьи данные совпадают с данными племянника главы Татарии Рустама Минниханова. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Глава Татарии Рустам Минниханов Иван Шилов © ИА REGNUM

О слушаниях и планах

Информация об общественных слушаниях, которые пройдут в 9:00 по местному времени 24 февраля в культурном центре «Московский» (ул. Академика Королева, 47. Казань), появилась на сайте Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Как следует из сообщения, за проведение слушаний отвечает управление архитектуры и градостроительства Казани, а обсуждать будут создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, — Куйбышевском водохранилище. Целью проекта является «увеличение площади территории под организацию зоны отдыха и спорта, благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе Волжских полей Кировского района г. Казани». На оценку воздействия проекта на окружающую среду отведен срок — с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года.

Объект общественных обсуждений — предварительные материалы ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду).

Более подробные материалы ОВОС есть на сайте мэрии Казани, но там уже фигурируют два общественных обсуждения о создании искусственных участков на водохранилище — в районе ул. Сибгата Хакима и на Волжских полях.

Проект на Сибгата Хакима предполагает создание на водном объекте территории площадью 3,1 га. Целью намыва участка является строительство многофункционального комплекса с концертным залом. Техническое задание на проведение оценки влияния на окружающую среду по этому проекту давало госучреждение «Главинвестстрой РТ».

Карта-схема проектируемого искусственного земельного участка на ул. Сибгата Хакима Администрация города Казани

Второй надел, на Волжских полях, планируется создать площадью 6,89 га — «с возможностью ее дальнейшей планировки и благоустройства под организацию зоны отдыха и спорта».

Что именно планируется на участке, в документации не раскрывается, приводится лишь размытая формулировка, что «в рамках данного проекта эксплуатация созданного искусственного земельного участка не рассматривается в связи с тем, что дальнейшее использование ИЗУ будет определяться в рамках других проектов».

Начать работы планируют уже 15 апреля 2022 года, а закончить 20 октября с перерывом на нерестовый период (с 25 апреля по 5 июня).

Судя по ситуационной карте-схеме, создавать новый участок планируют между пос. Займище и пос. Куземетьево. Как тут не вспомнить проект гольф-клуба, который активно анонсировал в 2021 году министр спорта Татарии Владимир Леонов. Гольф-клуб «Басу» как раз и планируется «на территории Кировского района г. Казань (поселок Куземетьево, между поселками Куземетьево и Займище)». Назвали этот проект довольно социально — центр развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу». При этом как минимум один гольф-клуб («Свияжские холмы») в регионе уже есть.

В то же время, как сообщили 8 февраля 2022 года «Казанские ведомости» со ссылкой на министра, завершить строительство клуба «Басу» планируют уже летом 2022 года. Леонов отметил, что «практически готов административно-бытовой корпус», а «общий строй по полю — где-то 70−75%». То есть стройка-то уже идёт и довольно активно.

Карта-схема проектируемого искусственного земельного участка на Волжских полях Администрация города Казани

Но вернёмся к имеющейся документации, по которой будут намывать 6,89 га в акватории Куйбышевского водохранилища.

Наиболее близко к проектируемому участку находятся государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Волжские просторы», городской лесопарк «Лебяжье» (ООПТ местного значения), ФГБУ «Волжско-камский государственный заповедник» Раифский участок (ООПТ федерального значения). Ущерб, наносимый ихтиофауне, авторы проекта планируют компенсировать «единовременным выпуском в Куйбышевское водохранилище в пределах Республики Татарстан молоди стерляди или молоди сазана».

Об инициаторе проекта

Заказчиком проектной документации по намыву участка на Волжских полях является ООО «Первое Строительное Управление» (ООО «ПСУ»).

В ЕГРЮЛ данная компания зарегистрирована в октябре 2007 года. Фирма занимается строительством жилья и нежилых объектов. Со дня основания директором числится Рамиль Рифкатович Минниханов, который имеет в своём активе доли как минимум в семи коммерческих компаниях. А главное — его данные совпадают с данными племянника главы Татарии Рустама Минниханова.

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Вид на Волгу и на Казань © A.Savin, WikiCommons

Владеют фирмой ОАО «Связьинвестнефтехим» (доля — 72,55%) и ООО «Инвестнефтехим». Последнее на 97,9% подконтрольно «Связьинвестнефтехиму».

А что общественность?

Активисты уже выступили против новой волны засыпки водохранилища, памятуя о возможных негативных последствиях.

Не лишним будет напомнить, что несколько лет назад в Казани после активных протестов общественности были свернуты планы по масштабному намыву и застройке акватории. Но кому-то всё неймётся.