София, , 07:12 — REGNUM США направят в Болгарию от 100 до 150 своих военнослужащих и 15 бронетранспортеров Stryker, которые дислоцируются в Германии, 17 февраля сообщило на своем сайте болгарское министерство обороны.

Бронетранспортер Stryker U.S. Air Force

Указанные силы должны принять участие в совместных болгаро-американских военных учениях Joint Training, которые продлятся в Болгарии до конца июня 2022 года. Они могут прибыть в республику уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля болгарский министр обороны Стефан Янев заявил, что на одном из военных полигонов в Болгарии пройдут учения НАТО, в которых будут участвовать примерно 1000 военнослужащих.

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