Мадрид, 18 февраля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила «Народную партию» и её лидера Пабло Касадо в манипуляциях с целью дискредитировать ее «лично и политически» и связать ее с коррупцией с помощью «анонимности», «без доказательств» и якобы с участием ее семьи — за комиссионные, которые ее брат получил от контракта с регионом. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, сообщает агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

«Я никогда не могла себе представить, что национальное руководство моей партии поступит со мной так жестоко и несправедливо», — сказала Аюсо.

Она также отметила, что никогда не могла себе представить, что кто-то из членов её родной партии выдвинет против нее эти обвинения, и что за ней будут пытаться шпионить.